Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається благодійною організацією Карітас, проте варто знати умови для отримання підтримки, повідомляє Politeka.net.
Подробиці розкрила організація на своєму сайті.
З 2002 року Благодійний фонд «Карітас» надає системну гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Києві. Проте лише самотнім людям похилого віку, допомагаючи їм з медико-соціальним обслуговуванням та доглядом.
Фахівці пропонують широкий спектр послуг, орієнтованих на всебічну підтримку:
Медичні послуги на дому:
- вимірювання життєвих показників, таких як артеріальний тиск, температура та рівень цукру в крові;
- обробка ран, перев’язки;
- догляд за катетерами та стомами;
- нанесення мазей, приготування компресів;
- закапування крапель у ніс, вуха, очі;
- контроль за прийомом медикаментів;
- консультування родичів щодо правильного догляду;
- профілактика пролежнів.
Особисте піклування:
- гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві з гігієною тіла;
- манікюр та педикюр;
- допомога з одяганням та заміною натільної і постільної білизни.
Побутова підтримка:
- приготування їжі, годування;
- закупівля продуктів і товарів першої необхідності за кошти підопічного;
- прибирання житла.
Соціальна допомога:
- сприяння у оформленні документів;
- допомога з оплатою комунальних послуг.
Психологічна та духовна підтримка — важливий аспект роботи фонду, який допомагає літнім людям зберігати внутрішню рівновагу та життєву мотивацію.
Інформаційно-консультативні послуги для членів сімей та родичів, які доглядають за хворими.
Освітні тренінги для волонтерів і соціальних працівників, спрямовані на підвищення кваліфікації та ефективності догляду.
Випозичання реабілітаційного обладнання, яке допомагає полегшити повсякденне життя підопічних.
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