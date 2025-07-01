З 2002 року Благодійний фонд «Карітас» надає системну гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Києві.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається благодійною організацією Карітас, проте варто знати умови для отримання підтримки, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрила організація на своєму сайті.

З 2002 року Благодійний фонд «Карітас» надає системну гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Києві. Проте лише самотнім людям похилого віку, допомагаючи їм з медико-соціальним обслуговуванням та доглядом.

Фахівці пропонують широкий спектр послуг, орієнтованих на всебічну підтримку:

Медичні послуги на дому:

вимірювання життєвих показників, таких як артеріальний тиск, температура та рівень цукру в крові;

обробка ран, перев’язки;

догляд за катетерами та стомами;

нанесення мазей, приготування компресів;

закапування крапель у ніс, вуха, очі;

контроль за прийомом медикаментів;

консультування родичів щодо правильного догляду;

профілактика пролежнів.

Особисте піклування:

гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві з гігієною тіла;

манікюр та педикюр;

допомога з одяганням та заміною натільної і постільної білизни.

Побутова підтримка:

приготування їжі, годування;

закупівля продуктів і товарів першої необхідності за кошти підопічного;

прибирання житла.

Соціальна допомога:

сприяння у оформленні документів;

допомога з оплатою комунальних послуг.

Психологічна та духовна підтримка — важливий аспект роботи фонду, який допомагає літнім людям зберігати внутрішню рівновагу та життєву мотивацію.

Інформаційно-консультативні послуги для членів сімей та родичів, які доглядають за хворими.

Освітні тренінги для волонтерів і соціальних працівників, спрямовані на підвищення кваліфікації та ефективності догляду.

Випозичання реабілітаційного обладнання, яке допомагає полегшити повсякденне життя підопічних.

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