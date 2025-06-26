Ірпінський міський суд Київської області ухвалив рішення у справі, де Пенсійний фонд України (ПФУ) вимагав від чоловіка повернути переплату пенсії на суму 11 198 гривень, повідомляє Politeka.

Чоловік отримував виплати у період з 28 листопада 2023 року по 30 квітня 2024 року. Пізніше йому було направлено лист від ПФУ від 4 червня 2024 року з повідомленням про переплату і пропозицією добровільно повернути кошти. Проте чоловік відмовився це робити. Про це йдеться у рішенні суду, опублікованому 13 лютого 2025 року.

У лютому 2024 року житель Київщини подав заяву на призначення виплат по інвалідності, додавши необхідні документи. Рішенням від 29 лютого 2024 року йому призначили пенсію з 28 листопада 2023 року. Виплата проводилася через АТ «Ощадбанк» з датою щомісячного перерахунку 12 число.

Проте під час повторного розгляду справи 21 травня 2024 року Пенсійний фонд виніс відмову в призначенні виплат на підставі статті 32 Закону України «Про обов’язкове державне пенсійне страхування», оскільки в українця відсутнє право на отримання пенсії через недостатній страховий стаж.

За законом, для осіб з інвалідністю III групи потрібен стаж не менше 7 років, а у відповідача він становить лише 6 років 5 місяців 27 днів.

ПФУ направив до банку лист із вимогою повернути переплату за квітень 2024 року в сумі 11 210 гривень. Проте фактично повернено було лише 11,98 гривні.

Суд відмовив у задоволенні позову ПФУ, зазначивши, що матеріали справи не підтверджують наявності рахункової помилки чи недобросовісних дій чоловіка під час отримання пенсії в Київській області. Відповідно до статті 1215 Цивільного кодексу України, кошти, отримані без порушень, не підлягають поверненню.

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