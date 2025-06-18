На Київщині розгорівся конфлікт між чоловіком і Пенсійним фондом, який стосується пенсії, тож розповідаємо детальніше.

Громадянин вважає, що має повне право на частину пенсії на Київщині, яка належала його покійному батьку, повідомляє Politeka.

Пенсія на Київщині стала предметом судового розгляду, коли чоловік звернувся до Пенсійного фонду із заявою про отримання 276 809 гривень, які, за його словами, належали його батькові. Той, до речі, був військовим пенсіонером.

Але замість виплати він отримав відмову. Причина формальна: начебто спадкоємець не вклався у шестимісячний термін після смерті пенсіонера. В результаті чоловікові довелося відстоювати своє право на пенсію на Київщині вже в суді.

Батько заявника помер у 70-річному віці. Після цього син офіційно прийняв спадщину, зокрема частину недоотриманої виплати, яка залишилася завдяки двом судовим рішенням. Загальна сума накопичилася немаленька: одне рішення тягнуло на понад 260 000, інше — ще на 16 000.

Коли ж громадянин звернувся до місцевого управління ПФУ, йому відмовили. Причина в тому, що заява надійшла нібито занадто пізно, більше ніж через пів року після смерті пенсіонера. Проте сам спадкоємець вважає, що Пенсійний фонд просто блокує його право на отримання законної спадщини.

Зрештою він звернувся до суду і просив хоча б частину від належної суми — 138 404 гривень. Фастівський міськрайонний суд уважно розглянув справу. І дійшов висновку, що дії Пенсійного фонду не мають достатнього юридичного підґрунтя.

Свідоцтво про право на спадщину видане законно, чинне, а отже позивач мав усі підстави отримати свою частину. Суддя постановив стягнути з ПФУ половину від загальної суми, а саме 130 404 гривень.

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