В Киевской области разгорелся конфликт между мужчиной и Пенсионным фондом, который касается пенсии, поэтому рассказываем подробнее.

Гражданин считает, что имеет полное право на часть пенсии в Киевской области , которая принадлежала его покойному отцу, сообщает Politeka.

Пенсия в Киевской области стала предметом судебного разбирательства, когда мужчина обратился в Пенсионный фонд с заявлением о получении 276 809 гривен, которые, по его словам, принадлежали его отцу. Тот был военным пенсионером.

Но вместо выплаты он получил отказ. Причина формальная: вроде бы наследник не уложился в шестимесячный срок после смерти пенсионера. В результате мужчине пришлось отстаивать свое право на пенсию в Киевской области уже в суде.

Отец заявителя скончался в 70-летнем возрасте. После этого сын официально принял наследство, в том числе часть недополученной выплаты, которая осталась благодаря двум судебным решениям. Общая сумма накопилась немаленькая: одно решение тянуло более чем на 260 000, другое — еще на 16 000.

Когда же гражданин обратился в местное управление ПФУ, ему было отказано. Причина в том, что заявление поступило якобы слишком поздно, более чем через полгода после смерти пенсионера. Однако сам наследник считает, что Пенсионный фонд просто блокирует его право на получение законного наследства.

В конце концов, он обратился в суд и просил хотя бы часть от причитающейся суммы — 138 404 гривен. Фастовский горрайонный суд внимательно рассмотрел дело. И пришел к выводу, что действия Пенсионного фонда не имеют достаточной юридической основы.

Свидетельство о праве на наследство выдано законно, действующее, а значит, истец имел все основания получить свою часть. Судья постановил взыскать с ПФУ половину общей суммы, а именно 130 404 гривен.

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