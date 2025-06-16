У Києві розгорівся конфлікт між пенсіонером та Пенсійним фондом і предметом судової тяганини стала пенсія, тож розповідаємо деталі.

Чоловік, який отримує пенсію за вислугу років у Києві, відмовився повертати суму в понад сім тисяч гривень, повідомляє Politeka.

Як зазначено в матеріалах справи, пенсія в Києві призначалася відповідно до законодавства для осіб, звільнених з військової служби. Громадянин перебуває на обліку в ГУ ПФУ. Перерахунок його виплат був проведений ще у 2018 році.

Спочатку виплата становила 89% грошового забезпечення, але згодом цей показник зменшили до 70%. Через це й утворилася різниця в нарахуваннях, яку Пенсійний фонд тепер хоче повернути.

За офіційною позицією фонду, пенсія в Києві була нарахована із помилкою, через що утворилася переплата на суму 7 674 гривень. Але сам пенсіонер стверджує, що це не його вина. На його думку, зниження відсотку при розрахунку виплат було протиправним.

Чоловік також посилається на рішення суду, яке вже визнавало дії ПФУ неправомірними у частині зміни формули розрахунку грошоваго забезпечення. Під час розгляду цієї справи суд дослідив, що розрахунки не містили чіткого підтвердження технічної помилки.

Більше того, гроші були нараховані згідно з довідкою про грошове забезпечення, де все відповідало затвердженим нормативам. Пенсіонеру платили за 70% вислуги, хоча мали враховувати 89%. Усі документи та розрахунки підтверджують це.

Суд також не виявив фактів свідомого подання неправдивої інформації з боку відповідача. Тож у цій ситуації логічним стало рішення залишити позов ПФУ без задоволення.

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