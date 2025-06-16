У Харкові дедалі більше роботодавців відкриті до тих, хто вийшов на пенсію, але не готовий сидіти вдома, тож робота для пенсіонерів є.

Робота для пенсіонерів у Харкові перестала бути рідкістю та охопила велику кількість напрямків та професій, повідомляє Politeka.

Пропозиції на сайті work.ua свідчать про те, що роботу для пенсіонерів у Харкові можна знайти навіть не маючи досвіду.

Наприклад, у сфері нерухомості зараз відкрито вакансії менеджерів з купівлі-продажу житла. Компанії пропонують навчання з нуля, постійну підтримку від наставників, а також виплати одразу після угоди. Якщо все йде добре, вже на старті обіцяють заробіток від 50 тисяч гривень.

Та не всім підходить офісна чи рієлторська посада. Для тих, хто хоче більше руху, є вакансії на складах. Один із роботодавців, компанія «Інтерсвіт-продукт», що співпрацює з відомим брендом Roshen, шукає комплектувальника. Завдання прості, але відповідальні: перевірка товару, його комплектація, навантаження в авто. Обіцяють платити від 19 000.

А ще робота для пенсіонерів у Харкові може бути в закладах харчування. Біля метро Наукова потрібна мийниця. Переваги: погодинна оплата, оформлення офіційне, є харчування та розвозка додому. Обіцяють від 16 тисяч, а ще приємні бонуси, як-от знижки в медичних центрах і людське ставлення без штрафів.

Отже, той хто шукає можливість залишатися соціально активним, точно матиме варіант до душі з хорошою зарплатою.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсії від заробітної плати: частина українців може розраховувати на великі виплати, хто ці щасливчики.

Також Politeka писала, Якщо є мінімальний стаж та зарплата: названо розмір пенсії 65-річної жінки у 2025 році.

Як повідомляла Politeka, Доплати до зарплат отримуватимуть не лише вчителі: розширено список щасливчиків.