Робота для пенсіонерів в Києві пропонується рядом компаній, зарплата та умови відрізняються.

Робота для пенсіонерів у Києві стає все більш актуальною в умовах постійної інфляції та здорожчання продуктів в супермаркетах, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували декілька вакансій та дізнались, скілька готові платити людям поважного вііку.

Робота для пенсіонерів у Києві знайдеться на посаду продавця морозива. Роботодавець пропонує можливість самостійно обрати графік: 7 днів через 7 або 4 через 4. Компанія гарантує стабільну зайнятість протягом усього року: в зимовий період планують продавати каву та випічку.

Готові брати не лише пенсіонерів, а й студентів та людей з інвалідністю, причому ветеранам обіцяють перевагу під час працевлаштування.

Пропонується повна зайнятість: точки продажу працюють у будні з 10:00 до 21:00, а у вихідні та святкові дні — з 12:00 до 22:00.

Не потрібні ні досвід, ні спеціальна освіта. Основні вимоги — комунікабельність і бажання вчитися. Продавці будуть консультувати клієнтів і готувати морозиво.

Заробітну плату виплачують щотижня. Оплата складається з базової ставки 950 гривень за день плюс 4% від виручки, що дозволяє заробляти від 1500 гривень за зміну та до 20–27 тисяч гривень на місяць.

Робота для пенсіонерів у Києві також пропонується на посаду збиральник-комірник на склад. Очікування від кандидатів: володіння ПК на рівні користувача (MS Office); відповідальність, самостійність, гарна самоорганізація та досвід роботи кладовщиком на складі буде перевагою. Зарплата становить 22 400 – 40 000 гривень та залежить від кількості змін та виробітку.

Окрім стандартного графіку розглядаємо кандидатів на часткову зайнятість, за індивідуальним графіком, на підробіток та зайнятість лише на вихідних (в цьому випадку кількість змін буде вираховуватись індивідуально).

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