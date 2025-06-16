Работа для пенсионеров в Киеве предлагается рядом компаний, зарплата и условия отличаются.

Работа для пенсионеров в Киеве становится все более актуальной в условиях постоянной инфляции и удорожания продуктов в супермаркетах, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали несколько вакансий и узнали, сколько готовы платить людям почтенного возраста.

Работа для пенсионеров в Киеве найдется на должность продавца мороженого. Работодатель предлагает самостоятельно выбрать график: 7 дней через 7 или 4 через 4. Компания гарантирует стабильную занятость в течение всего года: в зимний период планируют продавать кофе и выпечку.

Готовы брать не только пенсионеров, но и студентов и людей с инвалидностью, причем ветеранам обещают преимущество во время трудоустройства.

Предлагается полная занятость: точки продаж работают в будни с 10:00 до 21:00, а в выходные и праздничные дни - с 12:00 до 22:00.

Не требуется ни опыта, ни специального образования. Основные требования – коммуникабельность и желание учиться. Продавцы будут консультировать клиентов и готовить мороженое.

Заработную плату выплачивают еженедельно. Оплата состоит из базовой ставки 950 гривен в день плюс 4% выручки, что позволяет зарабатывать от 1500 гривен в смену и до 20-27 тысяч гривен в месяц.

Работа для пенсионеров в Киеве также предлагается на должность сборщик-кладовщик на склад. Ожидание кандидатов: владение ПК на уровне пользователя (MS Office); ответственность, самостоятельность, хорошая самоорганизация и опыт работы кладовщиком на складе будет преимуществом. Зарплата составляет 22 400-40 000 гривен и зависит от количества изменений и выработки.

Кроме стандартного графика, рассматриваем кандидатов на частичную занятость, по индивидуальному графику, на подработку и занятость только на выходных (в этом случае количество изменений будет высчитываться индивидуально).

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