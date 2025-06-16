В Харькове все больше работодателей открыты для тех, кто вышел на пенсию, но не готов сидеть дома, поэтому работа для пенсионеров есть.

Работа для пенсионеров в Харькове перестала быть редкостью и охватила множество направлений и профессий, сообщает Politeka.

Предложения на сайте work.ua свидетельствуют о том, что работу для пенсионеров в Харькове можно найти даже без опыта.

К примеру, в сфере недвижимости сейчас открыты вакансии менеджеров по купле-продаже жилья. Компании предлагают обучение с нуля, постоянную поддержку от наставников, а также выплаты сразу после сделки. Если все идет хорошо, уже на старте обещают заработок от 50 тысяч гривен.

Но не всем подходит офисная или риелторская должность. Для тех, кто хочет больше движения, есть вакансии на складах. Один из работодателей, компания "Интермир-продукт", сотрудничающая с известным брендом Roshen, ищет комплектующего. Задачи простые, но ответственные: проверка товара, его комплектация, погрузка в авто. Обещают платить от 19 тысяч.

А еще работа для пенсионеров в Харькове может быть в заведениях питания. Возле метро Научная нужна мойница. Преимущества: почасовая оплата, оформление официальное, есть питание и развоз домой. Обещают от 16 тысяч, а еще приятные бонусы, например скидки в медицинских центрах и человеческое отношение без штрафов.

Следовательно, тот, кто ищет возможность оставаться социально активным, точно будет иметь вариант по душе с хорошей зарплатой.

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