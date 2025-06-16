В Киеве разгорелся конфликт между пенсионером и Пенсионным фондом и предметом судебной волокиты стала пенсия, поэтому рассказываем детали.

Мужчина, получающий пенсию за выслугу лет в Киеве, отказался возвращать сумму более семи тысяч гривен, сообщает Politeka.

Как отмечено в материалах дела, пенсия в Киеве назначалась в соответствии с законодательством для лиц, уволенных с военной службы. Гражданин состоит на учете в ГУ ПФУ.

Первоначально выплата составила 89% денежного довольствия, но впоследствии этот показатель уменьшили до 70%. Поэтому и образовалась разница в начислениях, которую Пенсионный фонд теперь хочет вернуть.

По официальной позиции фонда, пенсия в Киеве была начислена с ошибкой, из-за чего образовалась переплата на сумму 7674 гривен. Но сам пенсионер утверждает, что это не его вина. По его мнению, снижение процента при расчете выплат было противоправным.

Мужчина также ссылается на решение суда, уже признававшего действия ПФУ неправомерными в части изменения формулы расчета денежного довольствия. При рассмотрении этого дела суд исследовал, что расчеты не содержали четкого подтверждения технической ошибки.

Более того, деньги были начислены согласно справке о денежном довольствии, где все соответствовало утвержденным нормативам. Пенсионеру платили за 70% выслуги, хотя должны были учитывать 89%. Все документы и расчеты подтверждают это.

Суд также не выявил факты сознательного представления ложной информации со стороны ответчика. Так что в этой ситуации логичным стало решение оставить иск ПФУ без удовлетворения.

Последние новости Украины:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсии от заработной платы: часть украинцев может рассчитывать на большие выплаты, кто эти счастливчики.

Також Politeka писала, Если есть минимальный стаж и зарплата: назван размер пенсии 65-летней женщины в 2025 году.

Як повідомляла Politeka, Доплаты к зарплатам будут получать не только учителя: расширен список счастливчиков.