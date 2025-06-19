Місцеві мешканці вже бачать нові цінники на полицях в магазинах, проте подорожчання хліба в Києві на цьому не зупиняється.

Подорожчання хліба в Києві вже б'є по гаманцях звичайних українців, повідомляє Politeka.

За словами експертів, подорожчання хліба в Києві триватиме, але без шокових стрибків. Тобто зайшовши одного дня у магазин ви не побачите там удвічі більший цінник, до прикладу, на батон. Але якщо підрахувати кількамісячну динаміку, то стає ясно, що суми у чеках потроху повзуть угору.

Основна частина зростання стосується найпопулярніших видів хлібобулочних виробів. Це ті сорти, які найчастіше потрапляють у споживчий кошик. За прогнозами Agronews.ua, місячне підвищення складе приблизно півтора або два відсотки.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснює, що виробники сьогодні опинилися у складній ситуації. Є державний контроль за цінами на базові продукти, але й виробничі витрати ростуть.

Тож, щоб не втратити прибутковість, доводиться тримати баланс і частково компенсувати це через інші, більш вартісні товари. Але цей запас міцності не безмежний. Подорожчання хліба в Києві вже можна побачити на полицях столичних маркетів.

Наприклад, у популярних торговельних мережах, як АТБ, класичний нарізний батон коштує понад 29 гривень. Є буханки і по 21, і по 26. Залежно від складу, виробника і ваги вартість змінюється, але загальна тенденція одна — усе йде вгору.

Експерти кажуть, що така тенденція є частиною більшої економічної картини, яка відображає загальний рівень інфляції, ситуацію з логістикою, енергоносіями та собівартістю виробництва. І хоча поки мова не йде про критичні зміни, киянам радять уже зараз уважніше планувати свої витрати.

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