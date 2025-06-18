Дефіцит продуктів у Запоріжжі хвилює місцевих мешканців, адже це явище може торкнутися базових позицій, без яких не обходиться жодна родина.

Дефіцит продуктів у Запоріжжі продовжує набирати обертів, і в центрі уваги зараз опинилось жито, повідомляє Politeka.

Як інформує директор галузевої спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський, дефіцит продуктів у Запоріжжі найближчим часом відчуватиметься ще гостріше.

У 2025–2026 маркетинговому році країна матиме стовідсоткову нестачу жита. За словами експерта, нині вітчизняні переробники вже частково працюють із польською і балтійською сировиною. Українського жита просто не вистачає.

Дефіцит продуктів у Запоріжжі викликаний зниженням зацікавленості фермерів у вирощуванні цієї культури. Його врожайність менша, ніж у пшениці, а витрати на вирощування ті самі. До того ж, роками конкуренцію на внутрішньому ринку створював імпорт з Білорусі, що фактично зупинило розширення посівів у нашій країні.

Як результат, стрімке подорожчання. Якщо торік тонна коштувала 6–7 тисяч гривень, то вже цьогоріч у травні ціни підскочили до 12–14 тисяч. А борошно, відповідно, подорожчало майже вдвічі: з 10 000 до 18 000 за тонну. Імпортне житнє борошно ще дорожче — до 20 000.

Експерт наголошує, що за такої ситуації, житній хліб стане дорожчим або взагалі зникне з полиць, бо хлібопекарі не витримають фінансового навантаження і припинять його виробляти. Але надія ще є.

Якщо нинішні європейські ціни на жито збережуться, це може стати стимулом для українських аграріїв знову повернутись до цієї культури вже в сезоні 2026–2027.

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