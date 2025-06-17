Подорожчання продуктів у Харківській області позначається на сімейних бюджетах, змушуючи споживачів уважніше планувати витрати на харчування.

Подорожчання продуктів у Харківській області, зокрема фруктів та овочів, фіксують у червні, повідомляє Politeka.

Середня ціна на мандарини у червні досягла 145,95 грн за кілограм, що значно перевищує травневий показник у 128,44. У мережі Auchan мандарини продаються по 143,30 кг, у Megamarket — 148,60 кг. За останній місяць вартість цих фруктів зросла майже на 18 гривень.

Яблука сорту Айдаред також подорожчали, середня вартість склала 94,90 грн за кілограм, що на 25 більше, ніж у травні. У Auchan вони продаються за 94,90 кіло.

Овочі демонструють схожу тенденцію: капуста білокачанна у червні коштує в середньому 93 гривень кіло (проти 71,91 у травні), картопля — 35,90, що на 1,5 грн вище за середньомісячний показник травня. Цибуля ріпчаста подорожчала до 38,55, морква — до 59,60.

За даними місцевої мережі магазинів rost, розцінки дещо нижчі: мандарин "Клементіно" продається по 97,90 гривень за кілограм, яблука Декоста — 59,90, молода капуста — 29,90, картопля — 39,90, а морква — 54,90.

Подорожчання продуктів у Харківській області позначається на сімейних бюджетах, змушуючи споживачів уважніше планувати витрати на харчування. Експерти прогнозують, що найближчим часом ціни залишаться на високому рівні через сезонні фактори та коливання на ринку.

Попри зростання цін, споживачі Харківщини продовжують активно купувати сезонні овочі та фрукти, пристосовуючись до нових реалій ринку.

Експерти радять планувати закупівлі заздалегідь та звертати увагу на акційні пропозиції місцевих магазинів, щоб знизити вплив збільшення розцінок.

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