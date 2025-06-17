Подорожание продуктов в Харьковской области сказывается на семейных бюджетах, заставляя потребителей внимательнее планировать расходы на питание.

Подорожание продуктов в Харьковской области, в частности, фруктов и овощей, фиксируют в июне, сообщает Politeka.

Средняя цена на мандарины в июне достигла 145,95 грн. за килограмм, что значительно превышает майский показатель в 128,44. В сети Auchan мандарины продаются по 143,30 кг, в Megamarket – 148,60 кг. За последний месяц стоимость этих фруктов выросла почти на 18 гривен.

Яблоки сорта Айдаред также подорожали, средняя стоимость составила 94,90 грн. за килограмм, что на 25 больше, чем в мае. В Auchan они продаются по 94,90 кило.

Овощи демонстрируют похожую тенденцию: капуста белокочанная в июне стоит в среднем 93 гривен кило (против 71,91 в мае), картофель — 35,90, что на 1,5 грн выше среднемесячного показателя мая. Лук репчатый подорожал до 38,55, морковь - до 59,60.

По данным местной сети магазинов rost, расценки несколько ниже: мандарин "Клементино" продается по 97,90 гривен за килограмм, яблоки Декоста - 59,90, молодая капуста - 29,90, картофель - 39,90, а морковь - 54,90.

Подорожание продуктов в Харьковской области сказывается на семейных бюджетах, заставляя потребителей внимательнее планировать расходы на питание. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время цены останутся на высоком уровне из-за сезонных факторов и колебаний на рынке.

Несмотря на рост цен, потребители Харьковщины продолжают активно покупать сезонные овощи и фрукты, приспосабливаясь к новым реалиям рынка.

Эксперты советуют планировать закупки заранее и обращать внимание на акционные предложения местных магазинов, чтобы снизить влияние расценок.

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