Дефицит продуктов в Запорожье волнует местных жителей, ведь это явление может затронуть базовые позиции, без которых не обходится ни одна семья.

Дефицит продуктов в Запорожье продолжает набирать обороты, и в центре внимания сейчас оказалась рожь, сообщает Politeka.

Как информирует директор отраслевого союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский, дефицит продуктов в Запорожье в ближайшее время будет ощущаться еще острее.

В 2025–2026 маркетинговом году у страны будет стопроцентная нехватка ржи. По словам эксперта, отечественные переработчики уже частично работают с польским и балтийским сырьем. Украинской ржи просто не хватает.

Дефицит продуктов в Запорожье вызван снижением заинтересованности фермеров в выращивании этой культуры. Его урожайность меньше, чем у пшеницы, а расходы на выращивание те же годы. К тому же годами конкуренцию на внутреннем рынке создавал импорт из Беларуси, что фактически остановило расширение посевов в нашей стране.

Как результат, стремительное удорожание. Если в прошлом году тонна стоила 6–7 тысяч гривен, то уже в мае этого года цены подскочили до 12–14 тысяч. А мука соответственно подорожала почти вдвое: с 10 000 до 18 000 за тонну. Импортная ржаная мука еще дороже – до 20 000.

Эксперт отмечает, что в такой ситуации, ржаной хлеб станет дороже или вообще исчезнет с полок, потому что хлебопеки не выдержат финансовой нагрузки и прекратят его производить. Но надежда еще есть.

Если нынешние европейские цены на рожь сохранятся, это может стать стимулом для украинских аграриев снова вернуться к этой культуре уже в сезоне 2026-2027.

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