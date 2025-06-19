Местные жители уже видят новые ценники на полках в магазинах, однако, подорожание хлеба в Киеве на этом не останавливается.

Подорожание хлеба в Киеве уже бьет по кошелькам обычных украинцев, сообщает Politeka.

По словам экспертов, подорожание хлеба в Киеве будет продолжаться, но без шоковых скачков. То есть зайдя однажды в магазин вы не увидите там вдвое больший ценник, например, на батон. Но если подсчитать несколькомесячную динамику, становится ясно, что суммы в чеках понемногу ползут вверх.

Основная часть роста касается самых популярных видов хлебобулочных изделий. Это те сорта, которые чаще всего попадают в потребительскую корзину. По прогнозам Agronews.ua, месячное повышение составит примерно полтора или два процента.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объясняет, что производители сегодня оказались в сложной ситуации. Есть государственный контроль за ценами на базовые продукты, но и производственные издержки растут.

Так что, чтобы не потерять прибыльность, приходится держать баланс и частично компенсировать это из-за других, более стоимостных товаров, но этот запас прочности не безграничный. Подорожание хлеба в Киеве уже можно увидеть на полках столичных маркетов.

К примеру, в популярных торговых сетях, как АТБ, классический нарезной батон стоит более 29 гривен. Есть буханки и по 21, и по 26. В зависимости от состава, производителя и веса стоимость меняется, но общая тенденция одна – все идет вверх.

Эксперты говорят, что такая тенденция является частью большей экономической картины, отражающей общий уровень инфляции, ситуацию с логистикой, энергоносителями и себестоимостью производства. И хотя пока речь не идет о критических переменах, киевлянам советуют уже сейчас более внимательно планировать свои расходы.

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