Жиелям варто із розумінням поставитися до графіка відключення води в Києві, адже ці заходи допоможуть зменшити ризики аварій у зимовий період.

У Києві розпочалися планові гідравлічні випробування тепломереж, у зв’язку з чим частину будинків столиці попередили про графік відключення води, передає Politeka.

Графік передбачає поетапне проведення робіт у кожній зоні теплоджерел. Такі випробування є обов’язковим етапом підготовки до опалювального сезону та дозволяють вчасно виявити потенційно аварійні ділянки мережі.

З 21 червня по 7 липня гарячу воду буде відключили у Дарницькому районі по вул. Бориспільській у будинках № 23А, 25, 25А, 27, 27А, 37, 39, 39А, 41, 42, 47, 49.

У Шевченківському районі, де випробування триватимуть довше — з 21 червня по 13 липня — без гарячої води залишилися мешканці понад 30 будинків.

Це, зокрема, вул. Максима Берлінського (буд. 4), Гонти (буд. 3, 5, 9), Академіка Грекова (б. 3), Дегтярівська (б. 58, 60А, 60Б, 60В), Дорогожицька (б. 13, 15, 15А, 15Б, 16, 17), Жамбила Жабаєва (буд. 4), Новоукраїнська (б. 1/3, 1/3А, 2/6, 5), Орловська (буд. 2/7, 4-6/2).

А також: Парково-Сирецька (буд. 1, 11, 11А, 3, 3А, 3Б, 4А, 4В, 5, 5А, 5Б, 9), Ризька (буд. 8), Степана Руданського (буд. 1А, 1Б, 4-6), Олени Теліги (б. 11, 13/14, 15, 17, 17А, 17Б, 1А, 3, 3Б, 3В, 5А, 7А, 7Б, 9), Академіка Щусєва (б. 23/9, 3, 7).

Також з 22 по 30 червня в Деснянському районі відключення стосуватиметься будинку № 89 на Броварському проспекті.

Гарячу воду вимикають на період до двох тижнів. Після завершення випробувань її подачу буде відновлено. Фахівці закликають мешканців із розумінням поставитися до графіка відключення води в Києві, адже ці заходи допоможуть зменшити ризики аварій у зимовий період.

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