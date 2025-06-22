Прогноз погоди у Києві на тиждень з 23 по 29 червня обіцяє погодні перепади з опадами у деякі дні.

Синоптики зробили прогноз погоди у Києві на тиждень з 23 по 29 червня та розповіли українцям, до яких сюрпризів готуватись, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики зробили прогноз погоди у Києві на тиждень з 23 по 29 червня. Тиждень у столиці розпочнеться з прохолоди. У понеділок, 23-ого числа: хмари закриють небо вже вранці та протримаються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Без опадів. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +14 до +21°C.

Вівторок, 24.06: ввечері на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Удень, можливо, пройде дуже сильний дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора. Денна температура сягне +25°C.

У середу, 25.06: прогнозують тепло та температуру в межах від +16 до +24°C. Хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Без опадів.

У четвер, 26.06: синоптики обіцяють від 15 до 24 градусів зі знаком "+". Ясна пора буде триматися впевнено, вдень можлива недовга окупація неба хмарами. Без опадів.

В п'ятницю 27-ого: порадує безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без опадів. Стопчики термометрів піднімуться до +27 градусів.

В суботу 28-ого числа: температура протримається на рівні +28 градусів. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Дождів не прогнозується.

Неділя 29.06: хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Протримається від +18 до +22. Отже прогноз погоди у Києві на тиждень з 23 по 29 червня обіцяє погодні перепади з опадами у деякі дні.

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