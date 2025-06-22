Прогноз погоды в Киеве на неделю с 23 по 29 июня обещает погодные перепады с осадками в некоторые дни.

Синоптики сделали прогноз погоды в Киеве на неделю с 23 по 29 июня и рассказали украинцам, к которым готовятся сюрпризы, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики сделали прогноз погоды в Киеве на неделю с 23 по 29 июня. Неделя в столице начнется с прохлады. В понедельник, 23 числа : облака закроют небосвод уже утром и продержатся весь день, и только вечером начнут медленно рассеиваться. Без осадков. Столбики термометров будут колебаться в пределах от +13 до +21°C.

Вторник, 24.06: вечером на небе возможны прояснения, но в течение дня погода будет пасмурной. Днем, вероятно, пройдет очень сильный дождь с грозой, но он закончится еще до прихода вечера. Днем 25°C.

В среду, 25.06: прогнозируют тепло и температуру в пределах от +16 до +24°C. Тучи появятся на небе только для того, чтобы до конца суток рассеяться. Без осадков.

В четверг, 26.06: синоптики обещают от 15 до 24 градусов со знаком "+". Пора будет держаться уверенно, днем ​​возможна недолгая оккупация неба облаками. Без осадков.

В пятницу двадцать седьмого: порадует безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков. Стопчики термометров поднимутся до +27 градусов.

В субботу 28 числа: температура продержится на уровне +28 градусов. Во второй половине дня небосвод затянется облаками, чтобы к концу суток опять очиститься. Дождей не прогнозируется.

Воскресенье 29.06: облака появятся на небе только для того, чтобы к концу суток рассеяться. Продержится от +18 до +22. Итак , прогноз погоды в Киеве на неделю с 23 по 29 июня обещает погодные перепады с осадками в некоторые дни.

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