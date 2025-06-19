Подорожчання проїзду в Київській області викликало хвилю обурення і запитань серед пасажирів, тож розповідаємо про це детальніше.

Подорожчання проїзду в Київській області особливо боляче зачепило тих, хто користується приміськими маршрутками в Обухівському напрямку, повідомляє Politeka.

Люди масово обговорюють нові розцінки в транспорті, особливо ті, хто щодня їздить на роботу чи у справах до столиці. Тож ми розібралися, що саме змінилось і чому.

Ідеться не лише про жителів самого Обухова, а й про мешканців Українки та навколишніх сіл. Тепер за звичну поїздку до Києва доведеться викласти значно більше, ніж раніше.

Перевізники пояснюють, що немає іншого шляху вирішити проблеми, які накопичились. Все росте в ціні, від пального до технічного обслуговування автобусів. І якщо не переглядати тарифи, транспорт просто перестане курсувати.

З 6 лютого перевізник ТОВ «Обухівтранс» запровадив нові розцінки на своїх маршрутах. Зокрема, дорога з Обухова чи Українки до станції Видубичі тепер коштує вже 70 гривень. А ще є міжміські напрямки, де тарифи підскочили ще більше.

Наприклад, мешканцям Долини, які їдуть до столиці, доведеться віддати аж 115 гривень. Подорожчання проїзду в Київській області пояснюють тим, що зросли ціни на все, що стосується обслуговування транспорту. Водії та власники маршруток кажуть відверто: ціна пального суттєво зросла, запчастини, страховка й комунальні витрати також стали більшими.

У таких умовах стримати подорожчання проїзду в Київській області просто неможливо. Голова Асоціації перевізників регіону Олексій Павленко висловився з цього приводу.

На його думку, підвищення на 10 гривень щороку було б менш болісним і для перевізників, і для людей. Але сьогодні, в умовах воєнного часу та економічної нестабільності, іншого виходу не залишилось.

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