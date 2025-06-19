Подорожание проезда в Киевской области вызвало волну возмущения и вопросов среди пассажиров, так что рассказываем об этом подробнее.

Подорожание проезда в Киевской области особенно больно задело тех, кто пользуется пригородными маршрутками в Обуховском направлении, сообщает Politeka.

Люди массово обсуждают новые рассценки в транспорте, особенно те, кто ежедневно ездит на работу или по делам столицы. Так что мы разобрались, что именно изменилось и почему.

Речь идет не только о жителях самого Обухова, но и жителях Украинки и окрестных сел. Теперь за привычную поездку в Киев придется выложить гораздо больше, чем раньше.

Перевозчики объясняют, что нет другого пути решить накопившиеся проблемы. Все растет в цене, от горючего до технического обслуживания автобусов. И если не просматривать тарифы, транспорт просто перестанет курсировать.

С 6 февраля перевозчик ООО "Обуховтранс" ввел новые рассценки на своих маршрутах. В частности, дорога из Обухова или Украинки на станцию ​​Выдубичи теперь стоит уже 70 гривен. А еще есть междугородные направления, где тарифы подскочили еще больше.

Например, жителям Долины, которые едут в столицу, придется отдать 115 гривен. Подорожание проезда в Киевской области объясняют тем, что выросли цены на все, что касается обслуживания транспорта. Водители и владельцы маршруток говорят откровенно: цена горючего существенно выросла, запчасти, страховка и коммунальные расходы также стали больше.

В таких условиях сдержать подорожание проезда в Киевской области просто невозможно. Председатель Ассоциации перевозчиков региона Алексей Павленко высказался по этому поводу.

По его мнению, повышение на 10 гривен ежегодно было бы менее болезненным и для перевозчиков, и для людей. Но сегодня в условиях военного времени и экономической нестабильности другого выхода не осталось.

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