Місцевих мешканців попередили про тривале обмеження руху в Києві, тому розповідаємо, кого саме це стосується.

Обмеження руху в Києві впровадили через важливу реконструкцію в Дарницькому районі, повідомляє Politeka.

Як інформують у міській державній адміністрації, обмеження руху в Києві запроваджено через оновлення Позняківського каналізаційного колектора. Роботи обіцяють бути тривалими і завершитися тільки наприкінці року.

Поцес реконструкції вже розпочався на вулиці Здолбунівській і охоплює значну частину Дарницького району. За словами комунальників, об'єкт в аварійному стані і його модернізація просто не могла більше чекати.

Проєкт передбачає укладання нових труб, реконструкцію зношених ділянок, облаштування технічних майданчиків та спорудження шахт. Основна зона активних робіт — перехрестя вулиць Ревуцького, Здолбунівської та Затишної. Саме тут комунальні служби вже почали підготовку будівельного майданчика.

Через це обмеження руху в Києві стане помітним для водіїв. На перетині Ревуцького і Здолбунівської проїзд транспорту звузили, а на Затишній тимчасово змінено напрямок. Містянам доведеться звикати до нових маршрутів, адже роботи триватимуть до 31 грудня 2025 року.

У “Київводоканалі” пояснюють, що всі незручності тимчасові, а колектор, який оновлюють, є критично важливою частиною інфраструктури, від якої залежить санітарна безпека району.

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