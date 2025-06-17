Местных жителей предупредили о длительном ограничении движения в Киеве, поэтому рассказываем, кого это касается.

Ограничение движения в Киеве внедрили из-за важной реконструкции в Дарницком районе, сообщает Politeka.

Как информируют в городской государственной администрации, ограничение движения в Киеве введено из-за обновления Позняковского канализационного коллектора. Работы обещают быть продолжительными и завершиться только в конце года.

Поцесс реконструкции уже начался по улице Здолбуновской и охватывает значительную часть Дарницкого района. По словам коммунальщиков, объект в аварийном состоянии и его модернизация просто не могла больше ждать.

Проект предусматривает укладку новых труб, реконструкцию изношенных участков, обустройство технических площадок и строительство шахт. Основная зона активных работ – перекресток улиц Ревуцкого, Здолбуновской и Уютной. Именно здесь коммунальные службы уже приступили к подготовке строительной площадки.

Поэтому ограничение движения в Киеве станет заметным для водителей. На пересечении Ревуцкого и Здолбуновской проезд транспорта сузился, а на Уютном временно изменено направление. Горожанам придется привыкать к новым маршрутам, ведь работы продлятся до 31 декабря 2025 года.

В "Киевводоканале" объясняют, что все неудобства временные, а обновляющий коллектор является критически важной частью инфраструктуры, от которой зависит санитарная безопасность района.

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