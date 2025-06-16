Підвищення тарифів на комунальні послуги пов’язане зі зростанням витрат підприємств та екологічними вимогами.

Підвищення тарифів на комунальні послуги з 1 червня 2025 року торкнулося кількох регіонів України, повідомляє Politeka.

У Запорізькій області нові розцінки на воду для КП «Облводоканал» затверджені розпорядженням №554 від 23 травня. Вартість водопостачання для населення становить 39,45 грн/м³, водовідведення – 37,68 грн/м³ без ПДВ. Для бізнесу ціна на воду – 21,79 за м³. Навіть до підвищення ціни в регіоні були одними з найвищих в Україні.

У Тернівці Дніпропетровської області подорожчало вивезення сміття. Через зростання вартості пального та послуг полігону нові ціни встановлено на рівні 422,22 гривні за кубометр твердих відходів та 542,58 гривні за великогабаритні. Мешканці платитимуть 28,60 на місяць з особи.

Чернівецька область вдруге за пів року підняла розцінки на вивіз побутових відходів. Зростання пов’язане з додатковими витратами на поховання зелених насаджень, які включені у тариф. Для багатоквартирних будинків ціна становить близько 61–63 гривні, для одноквартирних – 55–71 гривень, залежно від району.

Підвищення тарифів на комунальні послуги пов’язане зі зростанням витрат підприємств та екологічними вимогами. Це змушує жителів регіонів уважніше планувати бюджет і шукати шляхи економії.

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