Повышение тарифов на коммунальные услуги связано с ростом расходов предприятий и экологическими требованиями.

Повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 июня 2025 года коснулось нескольких регионов Украины, сообщает Politeka.

В Запорожской области новые расценки на воду для КП "Облводоканал" утверждены распоряжением №554 от 23 мая. Стоимость водоснабжения для населения составляет 39,45 грн/м³, водоотвод – 37,68 грн/м³ без НДС. Для бизнеса цена на воду – 21,79 м³. Даже до повышения цены в регионе были одними из самых высоких в Украине.

В Терновке Днепропетровской области подорожал вывоз мусора. Из-за роста стоимости горючего и услуг полигона новые цены установлены на уровне 422,22 гривны за кубометр твердых отходов и 542,58 гривны за крупногабаритные. Жители будут платить 28,60 в месяц с человека.

Черновицкая область второй раз за полгода подняла расценки на вывоз бытовых отходов. Рост связан с дополнительными расходами на погребение зеленых насаждений, включенных в тариф. Для многоквартирных домов цена составляет около 61–63 грн., для одноквартирных – 55–71 грн., в зависимости от района.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Украине связано с ростом расходов предприятий и экологическими требованиями. Это заставляет жителей регионов более внимательно планировать бюджет и искать пути экономии.

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