Жителям следует с пониманием отнестись к графику отключения воды в Киеве, ведь эти меры помогут снизить риски аварий в зимний период.

В Киеве начались плановые гидравлические испытания теплосетей, в связи с чем часть домов столицы предупредили о графике отключения воды, передает Politeka.

График предусматривает поэтапное проведение работ в каждой зоне теплоисточников. Такие испытания являются обязательным этапом подготовки к отопительному сезону и позволяют вовремя выявить потенциально аварийные участки сети.

С 21 июня по 7 июля горячую воду отключили в Дарницком районе по ул. Бориспольский в домах №23А, 25, 25А, 27, 27А, 37, 39, 39А, 41, 42, 47, 49.

В Шевченковском районе, где такие испытания продлятся дольше – с 21 июня по 13 июля – без горячей воды остались жители более 30 домов.

Это, в частности, ул. Максима Берлинского (д. 4), Гонты (д. 3, 5, 9), Академика Грекова (б. 3), Дегтяревская (б. 58, 60А, 60Б, 60В), Дорогожицкая (б. 13, 15, 15А, 15Б, 1а, 16, 16Б, 4а) Новоукраинская (б. 1/3, 1/3А, 2/6, 5), Орловская (д. 2/7, 4-6/2).

А также: Парково-Сырецкая (д. 1, 11, 11А, 3, 3А, 3Б, 4А, 4В, 5, 5А, 5Б, 9), Рижская (д. 8), Степана Руданского (д. 1А, 1Б, 4-6), Елени114 17, 17А, 17Б, 1А, 3, 3Б, 3В, 5А, 7А, 7Б, 9), Академика Щусева (б. 23/9, 3, 7).

Также с 22 по 30 июня в Деснянском районе отключение будет касаться дома №89 на Броварском проспекте.

Горячую воду отключают на период до двух недель. После завершения испытаний ее подача будет возобновлена. Специалисты призывают местных жителей с пониманием отнестись к такому графику отключения воды в Киеве, ведь эти меры помогут снизить риски аварий в будущий зимний период.

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