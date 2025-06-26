Ирпенский городской суд Киевской области принял решение по делу, где Пенсионный фонд Украины (ПФУ) потребовал от мужчины вернуть переплату пенсии на сумму 11 198 гривен, сообщает Politeka.

Мужчина получал выплаты в период с 28 ноября 2023 по 30 апреля 2024 года. Позже ему было направлено письмо от ПФУ от 4 июня 2024 г. с уведомлением о переплате и предложением добровольно вернуть средства. Однако мужчина отказался это делать. Об этом говорится в решении суда, опубликованном 13 февраля 2025 года.

В феврале 2024 года житель Киевской области подал заявление на назначение выплат по инвалидности, добавив необходимые документы. Решением от 29 февраля 2024 ему назначили пенсию с 28 ноября 2023 года. Выплата производилась через АО «Ощадбанк» с датой ежемесячного перерасчета 12 число.

Однако во время повторного рассмотрения дела 21 мая 2024 Пенсионный фонд вынес отказ в назначении выплат на основании статьи 32 Закона Украины «Об обязательном государственном пенсионном страховании», поскольку у украинца отсутствует право на получение пенсии из-за недостаточного страхового стажа.

По закону, для лиц с инвалидностью III группы требуется стаж не менее 7 лет, а у ответчика он составляет всего 6 лет 5 месяцев 27 дней.

ПФУ направил в банк письмо с требованием вернуть переплату за апрель 2024 года в сумме 11210 гривен. Однако фактически возвращено было только 11,98 гривны.

Суд отказал в удовлетворении иска ПФУ, отметив, что материалы дела не подтверждают наличие счетной ошибки или недобросовестных действий мужчины при получении пенсии в Киевской области. Согласно статье 1215 Гражданского кодекса Украины, средства, полученные без нарушений, не подлежат возврату.

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