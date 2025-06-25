У Киеві дедалі частіше можна побачити, як люди старшого віку не просто залишаються активними, а й шукають роботу для пенсіонерів.

Робота для пенсіонерів у Києві вже давно не сприймається як щось рідкісне, адже літні люди не готові втрачати заробіток, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів у Києві може бути дуже різною. Компанії з різних сфер шукають людей, які будуть сумлінно виконувати свої обов’язки, і зовсім не обов’язково бути молодим чи мати купу дипломів.

Ось, наприклад, компанія "Сфералайн ЛТД" наразі має відкриті вакансії для водіїв, які мають власний вантажний автомобіль. Завдання, по суті, стандартні: перевезення електротехнічної продукції по місту, перевірка документів і технічний догляд за машиною.

За таку роботу для пенсіонерів у Києві обіцяють платити понад 37 000 гривень щомісяця. А для тих, хто шукає щось спокійніше і не має спеціальної підготовки, є вакансії навіть без вимог до досвіду. Один із київських ресторанів набирає працівників літнього віку. Пропонують навчання на місці, підтримку колективу і заробітну плату від 27 000.

Ще одна пропозиція для водіїв — від компанії "Влад Транс". Тут потрібні фахівці з категоріями С і СЕ. І хоча завдання пов’язані з вантажним транспортом, роботодавець пропонує гнучкі умови, офіційне працевлаштування, повний соцпакет і навіть власну СТО.

Є заправка, зручне розташування поруч зі столицею і підтримка з перших днів. Зарплата стартує від 35 000 гривень і може сягати 50 000, залежно від навантаження.

Такі вакансії стають звичною частиною ринку праці в столиці. Компанії відкрито говорять про те, що старший вік — не привід для відмови. Якщо є здоров’я, бажання вчитися і трохи вільного часу, чому б і не спробувати.

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