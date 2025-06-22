Робота для пенсіонерів підійде для тих, хто потребує додаткового доходу та соціальної активності, повідомляє Politeka.
Одне з оголошень на платформі work.ua — це вакансія менеджера із залучення партнерів у компанії Proskin Beauty в Києві. Вони шукають людину, яка могла б співпрацювати з майстрами та салонами краси.
Ця робота для пенсіонерів підійде вам, якщо ви товариські, маєте організованість, не боїтеся дзвінків і вмієте розповісти про переваги. Графік гнучкий, а більшість задач віддалені. Платять відсотки з продажів, навчають, а ще обіцяють знижки на косметику.
Звісно, бажано орієнтуватися в beauty-сфері або хоча б мати інтерес до неї. Зарплату тут обіцяють в межах 25 000 - 50 000 гривень. Тож є для чого старатися.
Робота для пенсіонерів може бути й зовсім іншого напрямку. Наприклад, одна з компаній у Києві зараз шукає менеджера з продажу сільгосптехніки. Вимоги прості: дзвінки, консультації, трохи розуміння у запчастинах.
Якщо ви вже маєте подібний досвід або просто не боїтеся освоїти щось нове, то ця вакансія може стати хорошою нагодою залишатися в русі. Тут є ставка, є відсотки з продажу і звичний графік з понеділка по п’ятницю. Оплата тут теж дуже хороша, платитимуть від 30 до 50 тисяч гривень.
Такі пропозиції доводять, що бізнес усе частіше розуміє: вік не є недоліком. Навпаки, досвід, відповідальність, уважність і вміння спілкуватися стануть у нагоді. Тож якщо ви вже на пенсії, але не готові до пасивного способу життя, не варто боятися пробувати. Можливості є, і вони цілком досяжні.
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