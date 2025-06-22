Робота для пенсіонерів уже давно не виняток, а цілком звичне явище, адже все більше людей поважного віку не хочуть залишатися осторонь активного життя.

Робота для пенсіонерів підійде для тих, хто потребує додаткового доходу та соціальної активності, повідомляє Politeka.

Одне з оголошень на платформі work.ua — це вакансія менеджера із залучення партнерів у компанії Proskin Beauty в Києві. Вони шукають людину, яка могла б співпрацювати з майстрами та салонами краси.

Ця робота для пенсіонерів підійде вам, якщо ви товариські, маєте організованість, не боїтеся дзвінків і вмієте розповісти про переваги. Графік гнучкий, а більшість задач віддалені. Платять відсотки з продажів, навчають, а ще обіцяють знижки на косметику.

Звісно, бажано орієнтуватися в beauty-сфері або хоча б мати інтерес до неї. Зарплату тут обіцяють в межах 25 000 - 50 000 гривень. Тож є для чого старатися.

Робота для пенсіонерів може бути й зовсім іншого напрямку. Наприклад, одна з компаній у Києві зараз шукає менеджера з продажу сільгосптехніки. Вимоги прості: дзвінки, консультації, трохи розуміння у запчастинах.

Якщо ви вже маєте подібний досвід або просто не боїтеся освоїти щось нове, то ця вакансія може стати хорошою нагодою залишатися в русі. Тут є ставка, є відсотки з продажу і звичний графік з понеділка по п’ятницю. Оплата тут теж дуже хороша, платитимуть від 30 до 50 тисяч гривень.

Такі пропозиції доводять, що бізнес усе частіше розуміє: вік не є недоліком. Навпаки, досвід, відповідальність, уважність і вміння спілкуватися стануть у нагоді. Тож якщо ви вже на пенсії, але не готові до пасивного способу життя, не варто боятися пробувати. Можливості є, і вони цілком досяжні.

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