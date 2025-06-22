Работа для пенсионеров уже давно не исключение, а вполне привычное явление, ведь все больше людей преклонного возраста не хотят оставаться в стороне от активной жизни.

Работа для пенсионеров подойдет для нуждающихся в дополнительном доходе и социальной активности, сообщает Politeka.

Одно из объявлений на платформе work.ua – это вакансия менеджера по привлечению партнеров в компании Proskin Beauty в Киеве. Они ищут человека, который мог бы сотрудничать с мастерами и салонами красоты.

Эта работа для пенсионеров подойдет вам, если вы общительны, имеете организованность, не боитесь звонков и умеете рассказать о преимуществах. График гибок, а большинство задач удалены. Платят проценты по продажам, учат, а еще обещают скидки на косметику.

Естественно, лучше ориентироваться в beauty-сфере либо хотя бы иметь энтузиазм к ней. Зарплату здесь обещают в пределах 25 000 – 50 000 гривен. Так что есть для чего стараться.

Работа для пенсионеров может быть и в другом направлении. К примеру, одна из компаний в Киеве сейчас ищет менеджера по продаже сельхозтехники. Требования просты: звонки, консультации, немного понимания в запчастях.

Если у вас уже есть подобный опыт или просто не боитесь освоить что-то новое, то эта вакансия может стать хорошей возможностью оставаться в движении. Здесь есть ставка, есть проценты по продажам и привычный график с понедельника по пятницу. Оплата тоже очень хорошая, будут платить от 30 до 50 тысяч гривен.

Такие предложения доказывают, что бизнес все чаще понимает: возраст не является недостатком. Наоборот, опыт, ответственность, внимательность и умение пригодятся. Так что если вы уже на пенсии, но не готовы к пассивному образу жизни, не стоит бояться пробовать.

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