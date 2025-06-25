В Киеве все чаще можно увидеть, как люди постарше не просто остаются активными, но и ищут работу для пенсионеров.

Работа для пенсионеров в Киеве уже давно не воспринимается как редкое, ведь пожилые люди не готовы терять заработок, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Киеве может быть очень разной. Компании из разных сфер ищут людей, которые будут добросовестно выполнять свои обязанности, и совсем не обязательно быть молодым или иметь кучу дипломов.

Вот, например, компания "Сфералайн ЛТД" имеет открытые вакансии для водителей, имеющих собственный грузовой автомобиль. Задачи, в сущности, стандартные: перевозка электротехнической продукции по городу, проверка документов и технический уход за машиной.

За такую ​​работу для пенсионеров в Киеве обещают платить более 37 000 гривен в месяц. А для тех, кто ищет что-то более спокойное и не имеющее специальной подготовки, есть вакансии даже без требований к опыту. Один из киевских ресторанов набирает работников пожилого возраста. Предлагают обучение на месте, поддержку коллектива и заработную плату от 27 тысяч.

Еще одно предложение для водителей – от компании "Влад Транс". Здесь нужны специалисты по категориям С и СЭ. И хотя задачи связаны с грузовым транспортом, работодатель предлагает гибкие условия, официальное трудоустройство, полный соцпакет и даже собственную СТО.

Есть заправка, удобное расположение рядом со столицей и поддержка с первых дней. Зарплата стартует от 35 000 гривен и может достигать 50 000 в зависимости от нагрузки.

Такие вакансии становятся обычной частью рынка труда в столице. Компании открыто говорят о том, что старший возраст не повод для отказа. Если есть здоровье, желание учиться и чуть-чуть свободного времени, почему бы и не попробовать.

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