С 2002 Благотворительный фонд «Каритас» оказывает системную гуманитарную помощь для пенсионеров в Киеве.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется благотворительной организацией Каритас, однако следует знать условия для получения поддержки, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыла организация на своем сайте.

С 2002 Благотворительный фонд «Каритас» оказывает системную гуманитарную помощь для пенсионеров в Киеве. Однако только одиноким старикам, помогая им с медико-социальным обслуживанием и уходом.

Специалисты предлагают широкий спектр услуг, ориентированных на всестороннюю поддержку:

Медицинские услуги на дому:

измерение жизненных показателей, таких как АД, температура и уровень сахара в крови;

обработка ран, перевязки;

уход за катетерами и утомлениями;

нанесение мазей, приготовление компрессов;

закапывание капель в нос, уши, глаза;

контроль за приемом медикаментов;

консультирование родственников о правильном уходе;

профилактика пролежней.

Личная забота:

гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве с гигиеной тела;

маникюр и педикюр;

помощь с одеждой и заменой нательного и постельного белья.

Бытовая поддержка:

приготовление пищи, кормление;

закупка продуктов и товаров первой необходимости на средства подопечного;

уборка жилья.

Социальное содействие:

содействие в оформлении документов;

содействие с оплатой коммунальных услуг.

Психологическая и духовная поддержка – важный аспект работы фонда, который помогает пожилым людям сохранять внутреннее равновесие и жизненную мотивацию.

Информационно-консультативные услуги для членов семей и родственников, которые ухаживают за больными.

Образовательные тренинги для волонтеров и социальных работников, направленные на повышение квалификации и эффективности ухода.

Заем реабилитационного оборудования, которое помогает облегчить повседневную жизнь подопечных.

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