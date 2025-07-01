Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется благотворительной организацией Каритас, однако следует знать условия для получения поддержки, сообщает Politeka.net.
Подробности раскрыла организация на своем сайте.
С 2002 Благотворительный фонд «Каритас» оказывает системную гуманитарную помощь для пенсионеров в Киеве. Однако только одиноким старикам, помогая им с медико-социальным обслуживанием и уходом.
Специалисты предлагают широкий спектр услуг, ориентированных на всестороннюю поддержку:
Медицинские услуги на дому:
- измерение жизненных показателей, таких как АД, температура и уровень сахара в крови;
- обработка ран, перевязки;
- уход за катетерами и утомлениями;
- нанесение мазей, приготовление компрессов;
- закапывание капель в нос, уши, глаза;
- контроль за приемом медикаментов;
- консультирование родственников о правильном уходе;
- профилактика пролежней.
Личная забота:
- гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве с гигиеной тела;
- маникюр и педикюр;
- помощь с одеждой и заменой нательного и постельного белья.
Бытовая поддержка:
- приготовление пищи, кормление;
- закупка продуктов и товаров первой необходимости на средства подопечного;
- уборка жилья.
Социальное содействие:
- содействие в оформлении документов;
- содействие с оплатой коммунальных услуг.
Психологическая и духовная поддержка – важный аспект работы фонда, который помогает пожилым людям сохранять внутреннее равновесие и жизненную мотивацию.
Информационно-консультативные услуги для членов семей и родственников, которые ухаживают за больными.
Образовательные тренинги для волонтеров и социальных работников, направленные на повышение квалификации и эффективности ухода.
Заем реабилитационного оборудования, которое помогает облегчить повседневную жизнь подопечных.
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