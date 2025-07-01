Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве предоставляется благотворительной организацией Каритас, однако следует знать условия для получения поддержки, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыла организация на своем сайте.

С 2002 Благотворительный фонд «Каритас» оказывает системную гуманитарную помощь для пенсионеров в Киеве. Однако только одиноким старикам, помогая им с медико-социальным обслуживанием и уходом.

Специалисты предлагают широкий спектр услуг, ориентированных на всестороннюю поддержку:

Медицинские услуги на дому:

  • измерение жизненных показателей, таких как АД, температура и уровень сахара в крови;
  • обработка ран, перевязки;
  • уход за катетерами и утомлениями;
  • нанесение мазей, приготовление компрессов;
  • закапывание капель в нос, уши, глаза;
  • контроль за приемом медикаментов;
  • консультирование родственников о правильном уходе;
  • профилактика пролежней.

Личная забота:

  • гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве с гигиеной тела;
  • маникюр и педикюр;
  • помощь с одеждой и заменой нательного и постельного белья.

Субсидии для пенсионеров

Бытовая поддержка:

  • приготовление пищи, кормление;
  • закупка продуктов и товаров первой необходимости на средства подопечного;
  • уборка жилья.

Социальное содействие:

  • содействие в оформлении документов;
  • содействие с оплатой коммунальных услуг.

Психологическая и духовная поддержка – важный аспект работы фонда, который помогает пожилым людям сохранять внутреннее равновесие и жизненную мотивацию.

Информационно-консультативные услуги для членов семей и родственников, которые ухаживают за больными.

Образовательные тренинги для волонтеров и социальных работников, направленные на повышение квалификации и эффективности ухода.

Заем реабилитационного оборудования, которое помогает облегчить повседневную жизнь подопечных.

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