У цьому матеріалі зібрано актуальні оголошення для пенсіонерів та інших категорій населення, які шукають роботу в Черкасах.

У Черкасах є досить велика кількість варіантів роботи для людей пенсійного віку, навіть для тих, хто не має досвіду в цих сферах, розповідає Politeka.

Зокрема є багато актуальних вакансій на посаду охоронців на вахту. Беруть чоловіків, жінок, навіть сімейні пари. Єдина умова – відсутність судимостей. Проживання безкоштовне, вартість проїзду компенсують, зарплата від 13 500 до 20 000 грн на місяць. Потрібно патрулювати сільськогосподарське підприємство, забезпечувати безпеку та контроль ввезення-вивезення товарів.

Тих пенсіонерів, які мають водійські права категорії В та досвід водіння від одного року, може зацікавити робота водієм таксі. Нові комфортні автомобілі надають, ТО і ремонт теж за рахунок компанії. Заробітна плата можу становити від 25 до 35 тисяч гривень, пише Politeka.

Без досвіду в Черкасах також можна влаштуватися швачкою. Вимагається лише базове знання основних швів і вміння користуватися швейною машиною. Компанія забезпечує навчання, обіцяє гнучкий графік і зарплату до 25 тисяч гривень на місяць.

Також у Черкасах пропонують вакансію доглядальниці в приватний пансіонат для літніх людей, яка має слідкувати за станом здоровʼя постояльців, слідкувати за графіком прийому їжі, контролювати гігієну та безпеку. Графік роботи вахтовий, харчування та проживання за рахунок компанії, оплата 18-19 тис. грн.

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