В этом материале собраны актуальные объявления для пенсионеров и других категорий населения, которые ищут работу в Черкассах.

В Черкассах достаточно большое количество вариантов работы для людей пенсионного возраста, даже для тех, кто не имеет опыта в этих сферах, рассказывает Politeka.

В частности, есть много актуальных вакансий на должность охранников на вахту. Берут мужчин, женщин, даже семейные пары. Единственное условие – отсутствие судимостей. Проживание бесплатное, стоимость проезда компенсируют, зарплата от 13500 до 20000 грн в месяц. Нужно патрулировать сельскохозяйственное предприятие, обеспечивать безопасность и контроль ввоза-вывоза товаров.

Тех пенсионеров, которые имеют водительские права категории В и опыт вождения от одного года, может заинтересовать работа водителем такси. Новые комфортные автомобили предоставляют, ТО и ремонт тоже за счет компании. Заработная плата может составлять от 25 до 35 тысяч гривен, пишет Politeka.

Без опыта в Черкассах также можно устроиться швеей. Требуется только базовое знание основных швов и умение использовать швейную машину. Компания обеспечивает обучение, обещает гибкий график и зарплату до 25 тысяч гривен в месяц.

Также в Черкассах предлагают вакансию сиделки в частный пансионат для пожилых людей, которая должна следить за состоянием здоровья постояльцев, следить за графиком еды, контролировать гигиену и безопасность. График работы вахтенный, питание и проживание за счет компании, оплата 18-19 тыс. грн.

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