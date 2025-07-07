Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові та області надається благодійною організацією "Спільна справа для людей", повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться на сторінці організації в Інстаграм.
Громадська організація «Спільна справа для людей» розпочинає важливий новий проєкт, спрямований на допомогу постраждалим прифронтовим громадам Харківської області. У межах гуманітарної допомоги для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення у Харкові та області буде реалізовано комплексну підтримку мешканців, які найбільше постраждали від бойових дій.
Проєкт втілюється у співпраці з міжнародною організацією GER та за фінансової підтримки UHF. Основна мета — покращити умови життя та медичного обслуговування у прифронтових громадах, які зазнали значних руйнувань через війну.
Що передбачає гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові та області
Відновлення пошкодженого житла
Програма передбачає ремонт будинків і квартир, які були частково зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій. Йдеться про об'єкти з легким або середнім ступенем руйнування, де ще можливо забезпечити безпечні та гідні умови для проживання. Відновлення осель дозволить багатьом сім’ям повернутися додому та знову відчути стабільність і захист.
Підтримка місцевих медичних закладів
Особлива увага буде приділена Дергачівській центральній лікарні, яка є єдиним цілодобовим медичним закладом у регіоні, що обслуговує тисячі людей. У межах проєкту заплановано ремонтні роботи та покращення умов доступності, зокрема для людей з інвалідністю, що дозволить зробити медичні послуги більш інклюзивними, безпечними та ефективними.
Для отримання детальної інформації або консультації рекомендується звертатися на гарячу лінію фонду.
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