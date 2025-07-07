Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове и области воплощается в сотрудничестве с международной организацией GER и при финансовой поддержке UHF.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове и области предоставляется благотворительной организацией "Общее дело для людей", сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на странице организации в Инстаграме .

Общественная организация «Общее дело для людей» начинает важный новый проект, направленный на помощь пострадавшим прифронтовым общинам Харьковской области . В рамках гуманитарной помощи для пенсионеров и других уязвимых категорий населения в Харькове и области будет реализована комплексная поддержка жителей, наиболее пострадавших от боевых действий.

Проект воплощается в сотрудничестве с международной организацией GER и при финансовой поддержке UHF . Основная цель — улучшить условия жизни и медицинского обслуживания в прифронтовых общинах , которые испытали значительные разрушения в результате войны.

Что предполагает гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове и области

Восстановление поврежденного жилья

Программа предусматривает ремонт домов и квартир , которые были частично разрушены или повреждены в результате боевых действий. Речь идет об объектах с легкой или средней степенью разрушения , где можно обеспечить безопасные и достойные условия для проживания. Восстановление домов позволит многим семьям вернуться домой и снова почувствовать стабильность и защиту.

Поддержка местных медицинских учреждений

Особое внимание будет уделено Дергачевской центральной больнице , которая является единственным круглосуточным медицинским учреждением в регионе, обслуживающим тысячи человек. В рамках проекта запланированы ремонтные работы и улучшение условий доступности , в частности для людей с инвалидностью, что позволит сделать медицинские услуги более инклюзивными, безопасными и эффективными.

Для получения подробной информации или консультации рекомендуется обращаться на горячую линию фонда.

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