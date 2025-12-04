Повышение тарифов на воду в Хмельницкой области официально заработает в начале 2026 года, о чем сообщил местный исполнительный комитет, сообщает Politeka.

Решение было принято после детального анализа затрат и потребности обеспечить стабильные услуги для потребителей.

Новые расчеты предусматривают оплату 34,14 гривен за подачу одного куба и 62,76 за отвод. Предыдущие суммы были ниже - 21,30 и 45,00 соответственно, поэтому изменение станет заметным для большинства домохозяйств. Одним из ключевых факторов роста затрат остаются энергоресурсы, создающие значительную долю себестоимости.

Последний пересмотр для населения был проведен в августе 2023 года, а для различных учреждений — в апреле 2025-го. Городские власти заявляют, что новая система расчетов одинакова для всех групп пользователей и направлена ​​на прозрачность.

Представители общества подчеркнули, что повышение тарифов на воду в Хмельницкой области позволит продолжить работу сетей, избежать перебоев и провести необходимые технические обновления. Специалисты советуют заранее учесть изменение при формировании семейных бюджетов на следующий год.

Подобные изменения происходят и в соседней Ровенской области.

Там с 1 ноября 2025 жители платят 35,57 грн за подачу одного куба воды и 61,45 грн за отвод. В результате общая стоимость услуг составляет 97,02 грн за куб. В документе подчеркивается, что после новогодних праздников суммы снова вырастут.

С 1 января 2026 года тариф на водоснабжение повысится до 36,42 грн. за куб, а услуга по отводу — до 63,30 грн. Итого это будет формировать 99,72 грн за кубометр. Также предусмотрена ежемесячная абонентская плата для потребителей в размере 24,07 грн.

