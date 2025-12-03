Облэнерго предупредило о дополнительных графиках отключения света в Харьковской области 4 декабря 2025 года в связи с плановыми работами в электросетях.

В некоторых населенных пунктах Харьковской области в четверг, 4 декабря 2025 года, будут применяться дополнительные графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, специальные графики отключения света 4 декабря коснутся города Люботин Харьковской области. Там примерно с 9:00 до 16:00 без электроэнергии частично останутся жители домов по улицам Короленко, Караванская, Каштановая, Павла Глазового, Романа Лысенко, Подсолнечная, а также переулка Павла Чубинского.

В селе Русские Тишки в четверг дополнительные плановые обесточивания пройдут с 8:00 до 17:00 для домов по ул. Медовая, Кооперативная и Липецкая, сообщает Politeka.

Кроме того, графики отключения света на 4 декабря также предупреждают специалисты Богодуховского района электрических сетей в Харьковской области. С 8 до 17 часов без электроснабжения частично останутся жители села Кленово по ул. Набережная.

В городе Богодухов ограничения будут применяться по следующей схеме:

с 9:00 до 17:00 – ул. Виталия Сахно, Героев Энергетиков, Железнодорожная, Преображенская, Художественная, 8 Марта, пер. Круглый, Воздвиженский, 8 Марта;

с 9:00 до 20:00 – Ахтырская, 92-й бригады, Ивана Франко, Сосновая, Уютная, пер. Пятиугольный, Лесной, Леси Украинки, Сосновый.

Полные списки адресов, которые затронут ограничения, можно найти на страницах соответствующих территориальных общин.

