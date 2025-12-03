Необходимо заранее подготовиться к графику света в Днепропетровской области на 4 декабря.

Плановые графики отключения света в Днепропетровской области на 4 декабря будут применяться в населенных пунктах в результате ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК".

В связи с проведением работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлены графики отключения света в Днепропетровской области на 4 декабря.

Из-за выполнения ремонтных работ на электрооборудовании введут в городе ЖОВТИ ВОДЫ с 08:00 до 17:00 по адресу:

Авангард: 94, 96, 98;

Героев Украины: 27, 29, 31, 31А, 33, 33А, 35, 37;

Франка: 7, 9, 11, 13;

Шевченка: 14, 16, 18.

Перерывы в электроснабжении этого дня будут в населенном пункте ВИЛЬНОГИРСЬК с 08:30 до 16:30 по адресу:

им. Ю.М. Устенка:25, 27, 29, 29А, 31, 32, 33, 33А, 33Б, 33В, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 37В, 38, 39, 39А, 40-44 60, 64-72 (парни);

Зеленый: 1-21, 23-25, 25А, 26-35;

Крынычанська: 1-15, 15А, 17, 17А, 18-24, 26-36 (парни);

Кобзаря: 3-34;

Шевченка: 3-33 (нечетные);

Хмельныцкого: 2-26, 28;

Гоголя: 3-16, 16А, 17-34;

Степова, 41, 41/1, 42, 43, 47, 47А, 49, 55, 57, 63-83 (нечетные).

С 08:30 до 16:30 также обесточат село КРЫНЫЧКЫ ул. Суворова: 44А.

Также в этот день с 08:00 до 14:00 не будет света в селе БОЛТЫШКА на улицах:

Весела;

Зарична;

Молодижна;

Мостова;

Набережна;

Польова;

Садова;

Центральна;

Шкильна;

пров. Садовый;

пров. Степовый;

пров. Шевченка.

Перерывы в электроснабжении этого дня будут также с 08:00 до 14:00 в селе ГРУЗЫНИВКА по адресам:

Козацька;

Ново-Киивська;

Хутирська.

Украинцам рекомендуют заранее подготовиться к графику света в Днепропетровской области на 4 декабря, а также отмечается, что в любой момент могут ввести стабилизационные и аварийные графики.

Графики отключений ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах в Viber и Telegram.

