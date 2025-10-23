Размер денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области определяется в зависимости от месторасположения арендованного жилья.

Теперь больше человек получат возможность получать денежную помощь для ВПЛ в Днепропетровской области за аренду жилья.

Об этом сообщил председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по защите прав внутренне перемещенных лиц и других категорий населения Павел Фролов.

Согласно обновленным правилам, денежную помощь для ВПЛ в Днепропетровской области на оплату жилья теперь могут получить все ветераны среди ВПЛ, которые нуждаются в поддержке и не имеют собственного жилья. В частности, к этой категории относятся ветераны, проживающие в жилых помещениях, которые им не принадлежат, то есть не их собственность.

Кроме этого, по-прежнему государственная программа оказывает помощь тем, чей дом стал непригодным для проживания в результате военных действий. Это касается случаев, когда дома было повреждено или разрушено, а также оно находится на временно оккупированных территориях или на территориях активных боевых действий.

Процедура подачи заявления на получение компенсации является максимально доступной. Ветеран может подать онлайн заявку через специальные электронные сервисы или воспользоваться помощью специалиста по сопровождению через местный орган, ответственный за ветеранскую политику, или через центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Компенсация предоставляется на срок до шести месяцев, что позволяет ветеранам получать стабильную поддержку при поиске постоянного жилья или до момента восстановления собственного дома.

Размер денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области определяется в зависимости от месторасположения арендованного дома и текущего уровня прожиточного минимума для трудоспособных лиц. На сегодняшний день выплаты составляют от 3028 до 6056 гривен в месяц, то есть от одного до двух прожиточных минимумов.

