Отметим, что новый график движения поездов в Киевской области носит временный характер и связан с проведением плановых ремонтных работ.

Новый график движения поездов в Киевской области вводит компания-перевозчик "Укрзализныця", однако изменения носят временный характер, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм.

Новый график движения поездов в Киевской области вводится в связи с проведением ремонтных работ на железнодорожных путях. Изменения касаются отдельных маршрутов, курсирующих по направлениям Фастова и Мироновки.

В частности, в период с 25 по 31 октября будет скорректировано расписание вечернего рейса №6239 сообщением Роток - Фастов-1. Согласно обновленному графику, он будет отправляться в 20:46 и прибывать в пункт назначения в 21:36. Ранее этот рейс отправлялся в 20:15 и прибывал в 21:05.

Таким образом, время отправления и прибытия смещено на 31 минуту позже, что позволит железнодорожникам выполнить запланированные работы без помех для движения.

Также новый график движения поездов в Киевской области будет действовать с 3 по 9 ноября изменится график дневного поезда №6235 сообщением Мироновка — Фастов-1. Теперь он будет отправляться в 12:12 и прибывать в Фастов в 14:29, тогда как ранее отправление совершалось в 12:40, а прибытие - в 14:56. Следовательно, экспресс будет отправляться на 28 минут раньше обычного времени.

Отметим, что изменения носят временный характер и связаны с проведением плановых ремонтных работ, направленных на улучшение состояния путей и повышение безопасности движения. Пассажирам советуют внимательно следить за обновлениями расписания и планировать поездки с учетом обновленных временных параметров.

