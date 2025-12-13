Такий дефіцит продуктів у Харківській області та інших регіонах може вплинути на стабільність ринку.

Дефіцит продуктів у Харківській області цього сезону може стати реальністю, що, ймовірно, відіб’ється на рівні цін у магазинах і на місцевих ринках, повідомляє Politeka.

Про це розповів голова Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський, який окреслив ситуацію в аграрному секторі.

За його словами, у маркетинговому році 2025/26 виробництво пшениці прогнозується на рівні приблизно 21 мільйона тонн. При цьому лише 10,3 мільйона тонн виявляться придатними для споживання у харчовій сфері. Найбільш цінним є зерно першого та другого класу, необхідне для випічки хлібобулочної продукції. Його очікують всього 1,7 мільйона тонн, чого недостатньо для покриття попиту. Такий дефіцит продуктів у Харківській області та інших регіонах може вплинути на стабільність ринку.

Крім того, спостерігається зростання конкуренції між внутрішніми підприємствами-переробниками та експортерами, які змагаються за якісне зерно. Ситуацію ускладнює стратегія самих аграріїв: вони часто залишають врожай на зберіганні кілька років у надії отримати вигідніші ціни. Це чинить додатковий тиск на ринок, посилюючи ризики для вартості борошна та хліба.

Щодо жита, експерт звертає увагу на його брак у внутрішньому виробництві. Для задоволення потреб споживачів у 2025/26 маркетинговому році доведеться імпортувати близько 9 тисяч тонн. Минулого сезону цей показник становив лише 1,6 тисячі тонн, що демонструє поглиблення залежності від зовнішніх поставок.

Отже, обмежені обсяги високоякісного зерна, разом із поведінкою фермерів та зовнішньоекономічними факторами, формують підстави для подорожчання. Уже зараз дефіцит зерна перших класів визначає тенденції у виробництві й створює потенційні загрози для продовольчої безпеки держави.

