У грудні діє низка можливостей отримати грошову допомогу в Київській області, що може стати суттєвим підсиленням бюджету для пенсіонерів.

Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області включає кілька напрямів підтримки, що працюють за різними правилами і мають свою специфіку, повідомляє Politeka.

У грудні грошова допомога для пенсіонерів у Київській області охоплює одразу кілька важливих виплат і соціальних можливостей, про які розповів юрист Михайло Вулах. Серед ключових можливостей цього місяця є субсидії, доплати до пенсії за віком, зимові виплати та підтримка для вразливих категорій.

Щодо субсидії, то якщо людина подала документи до 30 листопада включно, то кошти мали нарахувати з 1 листопада. Якщо подати заяву вже в цьому місяці, нарахування буде здійснене лише з початку цього місяця.

Тим, хто вже отримує виплати, повторно подавати заяви не потрібно. За словами Вулаха, усі додаткові виплати, про які йдеться далі, не впливають на розмір субсидії.

Окрім цього, діють вікові доплати до пенсії. Тим, кому виповнюється 70 років, додають 300 грн. Тим, хто досягає 75 - нараховують 456. А тим, кому виповнюється 80 - додають 570.

Ще одна програма - виплата 1 000 гривень. Це так звана зимова підтримка. Подати заявку можна до 24 грудня 2025 року. Оформити все можна через застосунок Дія або через Укрпошту.

Тим, хто отримує пенсію чи соціальні виплати через Укрпошту, кошти зарахують автоматично на спеціальний рахунок. Якщо пенсія надходить на рахунок у банку, а людина не користується Дією, можливе подання заявки у письмовому вигляді у відділенні Укрпошти.

Окремо діє програма грошової допомоги для пенсіонерів у Київській області у розмірі 6500. Її отримують вразливі категорії населення. Оформити цю соцдопомогу можна через Дію або через Пенсійний фонд.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.