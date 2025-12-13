Новий графік руху поїздів у Києві, хоч і принесе ймовірні незручності частині мешканців, проте позитивно вплине на перевезення вцілому.

З 14 грудня столична міська електричка Kyiv City Express переходить на новий графік руху поїздів у Києві, повідомляє Politeka.

Як проінформували в Телеграм-каналі Kyiv City Express, новий графік руху поїздів у Києві передбачає повне кільце курсування та коригування часу відправлення для кращого поєднання з іншими пасажирськими складами.

Зміни стосуються не лише розкладу, а й оновлення рухомого складу, що пройшов капітальну модернізацію.

У першій половині грудня залізнична компанія оголосила про запуск нового графіку руху поїздів у Києві, що почне діяти з 14 числа. Основна особливість оновленого розкладу міської електрички полягає в тому, що вона знову курсує повним кільцем, що не відбувалося вже три роки.

Завдяки цьому пасажири отримають зручні пересадки на приміські та далекі пасажирські склади, зокрема маршрути до Львова. Час відправлення коригується в межах десяти хвилин, що дозволяє оптимізувати пересадки і уникнути зайвих затримок.

Всі деталі актуального розкладу будуть опубліковані на офіційному сайті Kyiv City Express 14 грудня, що дозволить мешканцям столиці зручно планувати свої поїздки.

Крім того, зміни відбудуться й на загальнодержавному рівні у плані внутрішніх та міжнародних рейсів, які запроваджує "Укрзалізниця" на 2025-2026 роки.

Загалом компанія запускає 11 нових складів, серед яких 8 міжнародних та 3 внутрішніх, а також оптимізує чинні рейси, забезпечуючи регулярність та доступність перевезень по всій країні.

