З 14 грудня столична міська електричка Kyiv City Express переходить на новий графік руху поїздів у Києві, повідомляє Politeka.

Як проінформували в Телеграм-каналі Kyiv City Express, новий графік руху поїздів у Києві передбачає повне кільце курсування та коригування часу відправлення для кращого поєднання з іншими пасажирськими складами.

Зміни стосуються не лише розкладу, а й оновлення рухомого складу, що пройшов капітальну модернізацію.

У першій половині грудня залізнична компанія оголосила про запуск нового графіку руху поїздів у Києві, що почне діяти з 14 числа. Основна особливість оновленого розкладу міської електрички полягає в тому, що вона знову курсує повним кільцем, що не відбувалося вже три роки.

електричка

Завдяки цьому пасажири отримають зручні пересадки на приміські та далекі пасажирські склади, зокрема маршрути до Львова. Час відправлення коригується в межах десяти хвилин, що дозволяє оптимізувати пересадки і уникнути зайвих затримок.

Всі деталі актуального розкладу будуть опубліковані на офіційному сайті Kyiv City Express 14 грудня, що дозволить мешканцям столиці зручно планувати свої поїздки.

Крім того, зміни відбудуться й на загальнодержавному рівні у плані внутрішніх та міжнародних рейсів, які запроваджує "Укрзалізниця" на 2025-2026 роки.

Загалом компанія запускає 11 нових складів, серед яких 8 міжнародних та 3 внутрішніх, а також оптимізує чинні рейси, забезпечуючи регулярність та доступність перевезень по всій країні.

