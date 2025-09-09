Розпочинається прийом заявок на отримання грошової допомоги у Кіровоградській області для пенсіонерів та інших категорій українців від Норвезької ради у справах біженців.

Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області можна отримати завдяки новій програмі Норвезької ради у справах біженців (NRC).

Про це йдеться на сторінці NRC у Фейсбук.

У вівторок, 9 вересня 2025 року, о 12:00 розпочинається прийом заявок на отримання грошової допомоги у Кіровоградській області для пенсіонерів та інших категорій українців від Норвезької ради у справах біженців (NRC). Ця міжнародна гуманітарна організація традиційно надає підтримку тим, хто опинився у складних життєвих обставинах у зв’язку з війною, зокрема людям, які змушені жити поблизу зони бойових дій або були змушені залишити свої домівки.

Прийом заявок стартує 9 вересня о 12:00 і триватиме до 18 вересня, 17:00 за київським часом. Важливо підкреслити, що всі анкети, подані в цей період, будуть оцінюватися на рівних умовах, незалежно від того, чи була вона подана в перші години відкриття реєстрації, чи у її завершальні дні. Проте представники NRC радять заявникам не відкладати процес на останній момент, оскільки це може створити надмірне навантаження на електронну систему, що своєю чергою вплине на стабільність її роботи.

Після завершення періоду прийому заявок, тобто після 18 вересня о 17:00, кожен учасник отримає підтвердження про реєстрацію. Водночас організація більше не надсилатиме спеціальних кодів для перевірки статусу заявки.

Починаючи з 20 вересня, заявники матимуть змогу самостійно перевірити стан своєї анкети, використовуючи ідентифікаційний код та номер телефону, вказані під час реєстрації. Для уникнення технічних збоїв організація радить користуватися найновішими версіями браузерів. Якщо йдеться про смартфони, то рекомендується завантажити оновлений Google Chrome для пристроїв Android або iOS. Користувачам Safari необхідно подбати про оновлення системного забезпечення до актуальної версії.

Організація також звертає увагу, що у випадку, якщо одне домогосподарство подасть кілька анкет, до розгляду буде взята лише остання версія. Після закінчення прийому заявок NRC надсилатиме лише одне повідомлення-підтвердження незалежно від кількості спроб, здійснених однією родиною.

Подані заявки можуть вибірково проходити перевірку з боку організації для верифікації даних. Тому надзвичайно важливо уважно та без помилок заповнювати всі поля форми, а також надавати якісні фотографії необхідних документів або скріншоти з державного застосунку «Дія». Знімки повинні бути кольоровими, зробленими у горизонтальному форматі та з високою чіткістю, щоб інформація була повністю розбірливою.

NRC підкреслює, що через обмежені фінансові ресурси першочергово допомога надаватиметься саме тим, хто перебуває у найбільшій небезпеці або у критично складних умовах життя.

Водночас гуманітарна організація попереджає українців про ризики шахрайства. Вона ніколи не запитує дані банківських карток, PIN-коди чи CVV-коди. Грошова допомога у Кіровоградській області для пенсіонерів та інших категорій українців надається виключно безкоштовно, і будь-які вимоги сплатити кошти за її отримання є ознакою обману.

