Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області може стати для багатьох родин справжнім рятувальним колом.

Уряд оголосив про відновлення програми одноразової грошової допомоги для ВПО та пенсіонерів в Одеській області, повідомляє Politeka.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області передбачена для найвразливіших категорій громадян, які потребують підтримки у період зими.

Урядове рішення повторює минулорічну практику, коли тисячі родин змогли отримати кошти у рамках програми зимової підтримки. Цього року держава знову пропонує разову допомогу у розмірі 6,5 тис грн.

Таке рішення ухвалили для того, щоб люди могли придбати ліки, засоби догляду або теплі речі, які стають необхідними в холодний період.

Право на участь мають кілька категорій громадян. На виплати можуть розраховувати діти, які виховуються під опікою чи піклуванням; з інвалідністю у прийомних родинах або дитячих будинках сімейного типу; з малозабезпечених сімей, а також діти зі статусом ВПО.

Окрім цього, на грошову допомогу в Одеській області можуть розраховувати дорослі з інвалідністю першої групи. У список також входять самотні пенсіонери, для яких зимовий період є особливо складним.

Доступні два шляхи подачі заявки. Людина може звернутися у будь яке відділення Пенсійного фонду та надати реквізити заздалегідь відкритої Дія картки або іншої карти зі спеціальним рахунком.

Після цього працівники фонду оформлять заявку та передадуть необхідні дані для подальшого нарахування. Багатьом зручніше оформити запит дистанційно, оскільки такий варіант дозволяє уникнути черг та економить час.

Для цього потрібно зайти у застосунок Дія, перейти у розділ Сервіси, знайти програму зимової підтримки та підтвердити наявність Дія картки, яка використовується для отримання державних виплат.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Одеській області: кому встановили високі тарифи.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для переселенців в Одеській області: як отримати прихисток на рік.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Одесі: чого містянам чекати.