Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области может стать для многих семей настоящим спасательным кругом.

Правительство объявило о возобновлении программы единовременной денежной помощи для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области, сообщает Politeka.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области предусмотрена для самых уязвимых категорий граждан, нуждающихся в поддержке в период зимы.

Правительственное решение повторяет прошлогоднюю практику, когда тысячи семей смогли получить средства в рамках программы зимней поддержки. В этом году государство снова предлагает разовую помощь в размере 6,5 тыс. грн.

Такое решение приняли для того, чтобы люди могли приобрести лекарства, средства ухода или теплые вещи, которые становятся необходимыми в холодный период.

Право на участие имеют несколько категорий граждан. На выплаты могут рассчитывать дети, воспитывающиеся на попечении или попечении; с инвалидностью в приемных семьях или детских домах семейного типа; из малообеспеченных семей, а также дети со статусом ВПЛ.

Кроме того, на денежную помощь в Одесской области могут рассчитывать взрослые с инвалидностью первой группы. В список также входят одинокие пенсионеры, для которых зимний период особенно сложен.

Доступны два пути подачи заявки. Человек может обратиться в любое отделение Пенсионного фонда и предоставить реквизиты заранее открытой Дія карты или другой карты со специальным счетом.

После этого работники фонда оформят заявку и передадут необходимые данные для последующего начисления. Многим удобнее оформить запрос дистанционно, поскольку такой вариант позволяет избежать очередей и экономит время.

Для этого нужно зайти в приложение Дія, перейти в раздел Сервисы, найти программу зимней поддержки и подтвердить наличие Действие карты, используемой для получения государственных выплат.

