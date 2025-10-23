Услуга проживания в бесплатном жилье для переселенцев в Одесской области включает в себя целый ряд важных элементов.

Начат экспериментальный проект возможности пребывания в бесплатном жилье для переселенцев в Одесской области в специально обустроенных помещениях, пишет Politeka.net.

Инициатива реализуется при поддержке Министерства социальной политики, семьи и единства Украины и финансируется из государственного бюджета.

Как сообщили в ведомстве, этот проект разработан прежде всего для людей, которые после длительного медсестринского ухода нуждаются в дальнейшей помощи и поддержке в повседневной жизни. Такие граждане могут проживать в приспособленных помещениях до 12 месяцев без уплаты каких-либо средств.

Услуга проживания в бесплатном жилье для переселенцев в Одесской области включает в себя целый ряд важных элементов, направленных на создание комфортных условий для восстановления адаптации людей с ограниченными возможностями. В частности, речь идет об обеспечении жильем со всеми бытовыми удобствами, что отвечает базовым стандартам безопасности и доступности.

Кроме того, участники программы смогут самостоятельно готовить еду, что будет способствовать сохранению навыков самообслуживания и ощущению независимости. Предусмотрена также помощь в ведении домашнего хозяйства, включая уборку, стирку, закупку необходимых продуктов и средств гигиены.

Особое внимание уделено развитию социальных навыков и поддержке в решении сложных жизненных обстоятельств. При необходимости к работе будут привлекаться специалисты социальных служб или медицинские работники независимо от формы собственности учреждения, в котором они работают. Это позволит обеспечить всестороннюю поддержку маломобильных граждан – от бытовых вопросов до психологического комфорта.

Предоставление таких услуг будут осуществлять физические и юридические лица, отвечающие ряду государственных требований. В частности, они должны быть внесены в Реестр предоставлятелей и получателей социальных услуг, соответствовать критериям, определенным Кабинетом Министров Украины, а также иметь в собственности или аренде помещение, пригодное для безопасного и удобного проживания маломобильных лиц.

В Министерстве социальной политики подчеркивают, что этот проект носит не только временный характер. Его главная цель — помочь людям, потерявшим дом из-за войны войны, восстановить самостоятельность, уверенность в себе и чувство безопасности.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области: кто из переселенцев теперь сможет получить приют на год.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: украинцы могут остаться без выплат, известна причина.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: две группы населения имеют право на выплаты.