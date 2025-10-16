Министерство социальной политики сообщило о внедрении новой государственной услуги по предоставлению бесплатного жилья для ВПЛ в Одесской области.

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Министерство социальной политики сообщило о внедрении новой государственной услуги, направленной на поддержку людей, которые после длительного периода медсестринского ухода нуждаются в дополнительной помощи и временном бесплатном жилье для ВПЛ в Одесской области.

Услуга предусматривает возможность бесплатного проживания в специально оборудованных помещениях на срок до 12 месяцев за счет государственного бюджета, что позволяет людям восстанавливать самостоятельность и чувство безопасности после потери жилья или длительного лечения.

Основные составляющие услуги включают:

обеспечение бесплатным жильем ВПЛ в Одесской области со всеми необходимыми удобствами, позволяющими комфортно проживать;

возможность самостоятельно готовить еду и вести быт;

помощь в ведении домашнего хозяйства, включая уборку и поддержание порядка;

развитие социальных навыков, необходимых для интеграции в общество и самостоятельную жизнь;

поддержка в разрешении сложных жизненных ситуаций, которые могут возникать в быту или социальной сфере;

при необходимости привлечения специалистов или служб разных форм собственности, независимо от их организационной принадлежности для оказания профессиональной помощи.

Проживание для маломобильных внутренне перемещенных лиц могут обеспечивать физические или юридические лица, отвечающие определенным критериям.

В частности, предоставлятели услуг должны быть внесены в Реестр предоставлятелей и получателей социальных услуг, соответствовать требованиям, определенным Кабинетом Министров Украины, и иметь в собственности или аренде помещение, приспособленное для предоставления такой услуги.

