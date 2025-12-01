Министерство социальной политики Украины объявило об открытии приема заявок на единовременную денежную помощь для ВПЛ в Одесской области в размере 6,5 тыс. грн, пишет Politeka.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики в Telegram.
Денежная помощь в Одесской области предназначена тем ВПЛ и гражданам, которые нуждаются в дополнительных ресурсах для обеспечения надлежащих условий проживания в холодный сезон.
Право на получение единовременной выплаты имеют следующие категории:
- дети, находящиеся на попечении или попечительстве
- дети с инвалидностью, а также питомцы приемных семей и детских домов семейного типа
- дети из семей внутренне перемещенных лиц, получающих пособие на жительство для ВПЛ
- несовершеннолетние дети из малообеспеченных семей
- лица с инвалидностью первой группы из числа ВПО
- одинокие пенсионеры, получающие надбавку по уходу, с размером пенсии до 9,4 тыс. грн
Для подачи заявки предусмотрены два способа: онлайн и офлайн. Самый удобный вариант – использование мобильного приложения Дия.
В этом случае заявителю нужно заранее обладать активным Дия.Карту, а затем выполнить ряд стандартных действий:
- открыть меню «Сервисы»
- перейти к разделу «Зимняя поддержка»
- выбрать подходящую программу
- подтвердить наличие Дия.
Те граждане, которые не могут воспользоваться электронным сервисом, могут оформить заявку непосредственно в территориальном отделении Пенсионного фонда Украины.
Важно, что выплаченные денежные средства имеют целевое назначение. Получатели могут потратить их на приобретение зимней одежды и обуви для взрослых и детей, а также на медикаменты и витаминные комплексы в аптеках.
